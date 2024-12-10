Овчинский: Частный детский сад на 100 мест построили на юге Москвы

В Даниловском районе столицы завершили строительство частного детского сада на 100 детей в составе жилого комплекса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, детский сад разместился на первых двух этажах жилого комплекса, расположенного на улице Мустая Карима. В новый частный детский сад могут ходить четыре группы воспитанников. Для малышей обустроены музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната с сухим бассейном, исследовательская лаборатория, а также соляная пещера. Прилегающий территорию озеленили, а также оборудовали на ней игровые площадки.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах открыть в столице 200 новых объектов образования за 2025–2027 годы.

