Овчинский: Более пятидесяти старых домов снесли с начала года по программе реновации
Пятьдесят два старых дома снесли в 25 районах Москвы с начала года в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Ветхие здания демонтируют по экологичной и безопасной технологии «умный снос».
«На местах снесенных зданий появятся жилые комплексы для программы реновации. Это будут современные новостройки с квартирами улучшенной планировки», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Больше всего домов снесено в районе Гольяново - восемь. Всего же в демонтированных зданиях проживало более 9,7 тысячи москвичей. Они получили новые квартиры в тех же районах, где жили раньше.
Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает около миллиона жителей и предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Сергей Собянин поручил удвоить темпы её реализации. Собянин отметил, что программа реновации способствует формированию гармоничной безбарьерной среды.
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