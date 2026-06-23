Овчинский: Более 900 семей из Южного Тушина переехали по программе реновации

Свыше 900 семей переехали в новые дома по программе реновации ветхого жилья в районе Южное Тушино (СЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Рядом с новыми домами рабочие выполнили комплексное благоустройство, а на нежилых первых этажах откроются магазины, социально-бытовые объекты и предприятия сферы услуг.

«Переселение москвичей в рамках программы реновации в Южном Тушине началось в 2022 году. Всего в районе планируется расселить 111 ветхих домов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Сейчас полностью расселили восемь старых домов, еще 11 находятся на стадии расселения, жители района переезжают в шесть новых домов. Всего ключи от новых квартир получат около 18,3 тысячи жителей Южного Тушина.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что программа реновации помогает формировать гармоничную безбарьерную среду. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

