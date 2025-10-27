Овчинский: Более 40 семей переехали в новостройку на Краснодонской улице
На юго-востоке Москвы более 40 семей справили новоселье в новом доме на Краснодонской улице, построенном в рамках программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В районе Люблино в рамках реализации программы реновации предстоит переселить свыше 10 тысяч семей, проживающих в 152 зданиях устаревшего жилого фонда.
«В конце июня жители трех старых домов на улице Верхние Поля начали поэтапно осматривать квартиры в жилом комплексе по программе реновации. Сегодня новоселье в доме на Краснодонской улице отпраздновали более 40 семей. Для того чтобы их переезд был действительно комфортным, город предоставил грузчиков и автомобили. Услугой “Помощь в переезде” воспользовались свыше 30 семей из всех переехавших. Оставить заявку на перевозку вещей можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению, который открыт на первом этаже новостройки», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в период 2026–2028 годов к переселению приступят свыше 215 тысяч москвичей. Полная информация о программе доступна на портале mos.ru.
Москва занимает передовые позиции среди российских регионов по масштабам жилищного строительства. Высокие темпы возведения нового жилья полностью соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
