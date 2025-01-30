Овчинский: Более 30 домов расселили по реновации в московском районе Люблино

В столице расселили более 30 домов в районе Люблино по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, переселенные оттуда жители уже отпраздновали новоселье.

Всего по программе реновации в этом районе Москвы предстоит расселить 152 дома. В новые современные квартиры въедут около 30 тысяч жителей столицы.

«С начала реализации программы реновации в районе Люблино город передал под заселение 15 новостроек, в которых предусмотрена уже готовая улучшенная отделка квартир. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей, ранее проживавших в 34 домах, которые позже расселили», – уточнил глава департамента.

Он также добавил, что 25 домов уже демонтированы, а на их месте построен один новый жилкомплекс, еще девять новостроек находятся в стадии строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

