Овчинский: Более 30 домов расселили по реновации в московском районе Люблино
В столице расселили более 30 домов в районе Люблино по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, переселенные оттуда жители уже отпраздновали новоселье.
Всего по программе реновации в этом районе Москвы предстоит расселить 152 дома. В новые современные квартиры въедут около 30 тысяч жителей столицы.
«С начала реализации программы реновации в районе Люблино город передал под заселение 15 новостроек, в которых предусмотрена уже готовая улучшенная отделка квартир. В современные жилые комплексы переехали 2,6 тысячи семей, ранее проживавших в 34 домах, которые позже расселили», – уточнил глава департамента.
Он также добавил, что 25 домов уже демонтированы, а на их месте построен один новый жилкомплекс, еще девять новостроек находятся в стадии строительства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
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