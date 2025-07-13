Овчинский: Более 200 застройщиков получили помощь от экспертов ЕКЦ с начала года

С начала 2025 года специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства оказали поддержку более чем 200 застройщикам. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Овчинский напомнил, что подразделение действует в рамках ЕКЦ с марта 2022 года. Его специалисты обеспечивают застройщиков поддержкой в решении сложных задач, возникающих во время реализации инвестиционно-строительных проектов.

«С начала года к экспертам Единого контактного центра обратились более 200 застройщиков», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В департаменте также добавили, что за консультациями по наиболее сложным вопросам строительной сферы обратились около 60 человек.

Чаще всего застройщики обращаются за консультациями по вопросам устранения замечаний, препятствующих выдаче разрешений на строительство капитальных объектов, а также по процедуре исключения земельных участков из границ комплексного освоения территорий.

