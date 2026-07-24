Овчинский: Более 130 семей въехали в новые квартиры на Волгоградском проспекте

В столичном районе Кузьминки в рамках реализации программы реновации переехали в новый жилой комплекс более 130 семей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Жилой комплекс состоит из четырех секций переменной этажности. В нем 259 квартир суммарной площадью более 15 тысяч кв. м. На сегодня свыше 130 семей уже отпраздновали новоселье в квартирах с готовой улучшенной отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами по стандартам программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Почти 100 семей новосельцев получили от города бесплатную помощь при переезде: услуги грузчиков и автотранспорт для перевозки вещей. Всего в районе Кузьминки расселят 287 жилых домов, а равнозначное жилье получат около 24,8 тысяч семей.

Новостройка расположена по адресу: Волгоградский проспект, дом 163.

Участники программы реновации имеют право переселиться в новые дома сразу после оформления права собственности.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также сообщил, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

