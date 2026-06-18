Овчинский: Более 100 семей переехали в дом по реновации в Хорошево-Мневниках
Уже 140 семей в Хорошево-Мневниках отметили новоселье в жилом комплексе, построенном в рамках реализации программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
«Двухсекционный жилой комплекс на улице Демьяна Бедного, дом 22А, рассчитан на 246 просторных квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая жилая площадь превышает 12 тысяч квадратных метров», - уточнил он.
По словам Овчинского, для дополнительного удобства жильцов в холлах ЖК установили лифты. Также предусмотрены помещения под колясочные и комнаты для консьержей.
Новый ЖК расположен в шаговой доступности от станции метро «Народное Ополчение». Район отличает развитая инфраструктура, включая живописные зоны для прогулок – сквер «Колобок» и природный ландшафт «Октябрьского радиополя».
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение свыше пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал вдвое ускорить темпы ее реализации.
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