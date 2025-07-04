Овчинский: Более 100 семей переехали в дом по реновации на Авиационной улице

Уже более ста семей москвичей переселились в новые квартиры дома на Авиационной улице в районе Щукино, построенного в рамках программы реновации. Такую статистику привел министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Всего к осмотру квартир в новостройке минувшей весной приступили более 400 обитателей старой пятиэтажки.



«На сегодня более 100 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. Большинство переехавших семей — 78 — воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Район на северо-западе столицы, где расположен новый жилой комплекс, отличается развитой инфраструктурой. Жители пешком могут добраться до станции метро «Щукинская» и одноименной платформы Московского центрального диаметра. Там функционируют учебные заведения, медицинские учреждения, магазины и кафе.



В общей сложности в районе Щукино по реновации будет расселено 42 старых дома, в которых проживают около восьми тысяч горожан. Ранее мэр российской столицы проинформировал москвичей, что в программу включена еще 131 площадка для возведения нового жилья. Жители могут ознакомиться с полной информацией на портале mos.ru.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.

