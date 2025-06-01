Овчинский: Более 100 камер и фонарей установили возле новостроек по реновации в Метрогородке

Около двух жилых комплексов, построенных по программе реновации в районе Метрогородок на востоке столицы установили более 100 камер видеонаблюдения и опор уличного освещения. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На Открытом шоссе возвели и передали под заселение два новых жилых комплекса. Здесь установили 54 камеры видеонаблюдения и 47 современных фонарей», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский подчеркнул, что при проведении реновационной программы в Москве особое внимание направлено на формирование комфортной и безопасной городской среды в непосредственной близости от новых жилых домов.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 старых домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы в 2 раза. В настоящее время Москва входит в число лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России.

