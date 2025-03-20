Овчинский: Более 10 домов расселили по программе реновации в Зеленограде

В столице расселили 12 домов по программе реновации в Зеленоградском административном округе, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, жители этих домов уже въехали в новые квартиры.

«Переселение в Зеленоградском административном округе началось в 2020 году, когда под заселение были переданы новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. Сегодня количество новых зданий, переданных под заселение, достигло семи – три в районе Старое Крюково и еще четыре в Крюкове», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Он также подчеркнул, что жители 12 старых домов полностью переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой, благодаря которой можно сразу переехать в новое жилье, не тратя время на дополнительный ремонт. Овчинский также добавил, что придомовую территорию там озеленили, оборудовали спортивными и детскими площадками, установили камеры видеонаблюдения.

После расселения старые дома демонтируют. На освободившейся территории будут возведены новые жилые дома по программе реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

