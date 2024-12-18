Овчинский: более 10 детских организаций открыли в новостройках по реновации
С начала проведения программы реновации жилья, утвержденной в 2017 году, на первых этажах новостроек открыли 13 организаций для досуга и обучения детей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
По его словам, эти организации расположены в семи округах города.
«Больше всего таких организаций на западе и северо-западе столицы – по три в каждом округе. В их числе танцевальная студия, творческая мастерская и пространство для проведения детских праздников. В Северном административном округе и ТиНАО открыли по две организации, среди которых аквакомплекс, семейный досуговый центр и танцевальная студия», - рассказал Овчинский.
Кроме того, на первых нежилых этажах в ЮВАО, ВАО и ЦАО доступны бассейн, детский сад и детский клуб.
Помимо детских досуговых организаций, на первых этажах новостроек по реновации открываются объекты социально-бытового назначения. Всего в рамках программы предполагается строительство около восьми тысяч нежилых помещений на первых этажах новостроек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 700 предприятий открыли на первых нежилых этажах в новостройках по программе реновации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru