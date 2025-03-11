Овчинский: Бизнес-квартал «Прокшино» появится в ТиНАО
Девелопер «А101» приступит к строительству третьей башни бизнес-квартала «Прокшино» между Филатовским шоссе и Старосаврасовской улицей в ТиНАО, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, площадь современного бизнес-центра составит около 35,5 тысячи квадратных метров. В здании разместятся офисы, площадь которых варьируется от 70 до 1426 квадратных метров. Кроме того, террасы площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров разместятся на втором, третьем и 12-м этажах бизнес-центра.
«Внутри бизнес-квартала реализуется концепция многофункционального пространства. Потому, помимо офисных помещений, в башне спроектированы сервисные, развлекательные и торговые зоны, помещения для коворкинга и разнообразных мероприятий. Уделено особое внимание организации питания, как для посетителей бизнес-квартала, так и для резидентов. В частности, для сотрудников башни будет оборудована своя столовая зона», - отметил Овчинский.
Новые офисы расположатся в пяти минутах ходьбы от станции метро «Прокшино».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru