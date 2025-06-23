Овчинский: Автоматизирована передача взносов на капремонт по реновации
Первый автоматизированный процесс хранения и передачи информации об объемах взносов на капитальный ремонт запущен в Москве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По словам Овчинского, соответствующий проект реализован при участии Департамента градостроительной политики столицы и Департамента капитального ремонта.
Теперь информация о взносах на капремонт будет централизованно храниться в единой системе. При этом Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР Москвы) будет оперативно получать уведомления из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о регистрации договоров, связанных с переходом права собственности на жилые помещения в домах, участвующих в программе реновации.
«Ранее передача взносов требовала ручного ввода и согласования. Автоматизация этого процесса гарантирует сохранность всей информации о взносах на капитальный ремонт в системе, обеспечивая ее доступность и целостность», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Отмечается, что эта работа не только повышает эффективность, но и значительно улучшает коммуникацию как с застройщиками, так и с гражданами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru