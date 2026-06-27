Овчинский: Аудитория портала «СтроимПросто» превысила три тысячи пользователей
За первое полугодие 2026 года аудитория московской платформы «СтроимПросто» выросла более чем вдвое и превысила три тысячи пользователей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Портал «СтроимПросто» объединяет востребованные сервисы и помогает участникам процесса решать многие задачи дистанционно. Благодаря этому сокращается количество бумажных процедур, а взаимодействие становится быстрее и удобнее.
«Мы продолжаем расширять возможности платформы “СтроимПросто”, чтобы сделать городские сервисы максимально доступными для градостроительного сообщества», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Новые цифровые инструменты освобождают застройщиков от бумажной рутины и ускоряют принятие решений, что критически важно при возведении крупных объектов и создают комфортную среду для всей строительной отрасли.
Портал, развиваемый совместно с Департаментом информационных технологий в рамках нацпроекта «Экономика данных», позволяет бизнесу сопровождать проекты полностью в электронном виде. Застройщики могут дистанционно проверять цифровые модели, анализировать технико-экономические показатели и оформлять необходимые договоры еще до подачи документов в городские органы. Такой подход значительно снижает административную нагрузку, экономит время специалистов и повышает прозрачность взаимодействия с городом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику времен Третьего Рейха
- СМИ: Удар по школе в Иране мог произойти из-за ошибки разведки США
- С Янковским и красивой картинкой, но без смысла? Какими будут «12 стульев» Андреасяна
- СК: 14 человек заболели сальмонеллезом в Астрахани, 1 погиб
- Лантратова: Вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области закрыт
- Российские военные нашли способы борьбы с американскими БПЛА «Хорнет»
- СМИ: Аргентина планирует запуск «золотых паспортов» для привлечения инвестиций
- Рекорды Испании и Кабо-Верде: Кто уже вышел в плей-офф ЧМ-2026
- Минобороны: ВС РФ уничтожили два МиГ-29 ВСУ на аэродроме в Николаевской области
- Pixar раскрыла детали сюжета короткометражки о рыбке Дори из «В поисках Немо»