Овчинский: Аудитория портала «СтроимПросто» превысила три тысячи пользователей

За первое полугодие 2026 года аудитория московской платформы «СтроимПросто» выросла более чем вдвое и превысила три тысячи пользователей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Портал «СтроимПросто» объединяет востребованные сервисы и помогает участникам процесса решать многие задачи дистанционно. Благодаря этому сокращается количество бумажных процедур, а взаимодействие становится быстрее и удобнее.

«Мы продолжаем расширять возможности платформы “СтроимПросто”, чтобы сделать городские сервисы максимально доступными для градостроительного сообщества», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новые цифровые инструменты освобождают застройщиков от бумажной рутины и ускоряют принятие решений, что критически важно при возведении крупных объектов и создают комфортную среду для всей строительной отрасли.

Портал, развиваемый совместно с Департаментом информационных технологий в рамках нацпроекта «Экономика данных», позволяет бизнесу сопровождать проекты полностью в электронном виде. Застройщики могут дистанционно проверять цифровые модели, анализировать технико-экономические показатели и оформлять необходимые договоры еще до подачи документов в городские органы. Такой подход значительно снижает административную нагрузку, экономит время специалистов и повышает прозрачность взаимодействия с городом.

