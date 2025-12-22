Овчинский: Арт-объект у Киевского вокзала покажет градостроительные достижения Москвы
Интерактивный куб, демонстрирующий планы по градостроительному развитию Москвы, установили на площади Киевского вокзала к Новому году. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, арт-объект с надписью «Не трогай, это на Новый год» при нажатии на кнопку визуально «оттаивает».
«Внутри куба можно увидеть то, что планируется к открытию в 2026 году: Международную академию хоккея Александра Овечкина, Центральный Московский ипподром и станцию "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро», – уточнил Овчинский.
Жители и гости столицы смогут увидеть ледяной куб до конца февраля в рамках фестиваля «Зима в Москве».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Украине передали 45 подлежавших выдворению украинцев
- СМИ: Американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой
- На станции Электрогорская в Подмосковье загорелась электричка
- Шубы и «ювелирка»: Какие товары Россия предложит зарубежным маркетплейсам
- При взрыве автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ Сарваров
- Алиев не будет участвовать в саммите СНГ в Петербурге
- СМИ: Из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин
- В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
- По факту ЧП с авто на юге Москвы возбудили уголовное дело
- Китай начал эксплуатацию первого в мире интеллектуального сверхбольшого танкера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru