Овчинский: Арт-объект у Киевского вокзала покажет градостроительные достижения Москвы

Интерактивный куб, демонстрирующий планы по градостроительному развитию Москвы, установили на площади Киевского вокзала к Новому году. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, арт-объект с надписью «Не трогай, это на Новый год» при нажатии на кнопку визуально «оттаивает».

«Внутри куба можно увидеть то, что планируется к открытию в 2026 году: Международную академию хоккея Александра Овечкина, Центральный Московский ипподром и станцию "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро», – уточнил Овчинский.

Жители и гости столицы смогут увидеть ледяной куб до конца февраля в рамках фестиваля «Зима в Москве».

