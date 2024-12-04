Овчинский: 86 социально-бытовых объектов открылись по программе реновации в ЗАО
На первых этажах жилых домов, построенных в рамках программы реновации в ЗАО Москвы, используются 86 нежилых помещений. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Здесь открываются пункты выдачи заказов, кафе, аптеки, магазины и иные объекты социально-бытовой инфраструктуры.
По словам Овчинского, под заселение в ЗАО переданы 39 новых домов, социально-бытовые объекты открылись в 30 из них. Из 86 помещений порядка 35 занимают магазины, свыше 15 — пункты выдачи заказов. Также в новостройках на западе Москвы открылись по пять кафе и салонов красоты.
Всего по программе реновации будет построено около 8000 нежилых помещений, а работой обеспечат более 200 000 человек.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, по программе реновации в ЗАО строится и проектируется около миллиона «квадратов» современного жилья.
Ранее Овчинский также заявлял о том, что на первых этажах переданных под заселение новостроек по программе реновации предусмотрено более 1,2 тысячи нежилых помещений. Они также создают дополнительные рабочие места для москвичей и дают возможность работать рядом с домом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников: из-за действий ЦБ по ключевой ставке сокращаются инвестпрограммы
- Рогов заявил о сдаче в плен солдат из президентской бригады ВСУ
- Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
- Набиуллина: потенциал российской экономики продолжит расти и в 2025 году
- СМИ: Пост главы Пентагона при Трампе может занять губернатор Флориды Десантис
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией The Satanic Temple
- Эксперт по кибербезопасности назвал задержание хакера Wazawaka шагом навстречу США
- В России 125 тысяч семей получили выплату остатков маткапитала
- «Хороший знак!»: Познер об интервью Такера Карлсона с Лавровым
- Ученые: К 2027 году в Арктике растает лед
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru