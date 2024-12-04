Овчинский: 86 социально-бытовых объектов открылись по программе реновации в ЗАО

На первых этажах жилых домов, построенных в рамках программы реновации в ЗАО Москвы, используются 86 нежилых помещений. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здесь открываются пункты выдачи заказов, кафе, аптеки, магазины и иные объекты социально-бытовой инфраструктуры.

По словам Овчинского, под заселение в ЗАО переданы 39 новых домов, социально-бытовые объекты открылись в 30 из них. Из 86 помещений порядка 35 занимают магазины, свыше 15 — пункты выдачи заказов. Также в новостройках на западе Москвы открылись по пять кафе и салонов красоты.

Всего по программе реновации будет построено около 8000 нежилых помещений, а работой обеспечат более 200 000 человек.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, по программе реновации в ЗАО строится и проектируется около миллиона «квадратов» современного жилья.

Ранее Овчинский также заявлял о том, что на первых этажах переданных под заселение новостроек по программе реновации предусмотрено более 1,2 тысячи нежилых помещений. Они также создают дополнительные рабочие места для москвичей и дают возможность работать рядом с домом.

