Овчинский: 50 семей переехали в новостройку по реновации на улице Артюхиной

В районе Текстильщики уже 50 семей переехали в новые квартиры по программе реновации на улице Артюхиной, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Переселение горожан в жилой комплекс на улице Артюхиной, дом 26А, началось в июне этого года. В новостройке 226 квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже 50 семей. Город стремится сделать переселение москвичей более комфортным, поэтому для участников программы реновации доступен бесплатный сервис “Помощь в переезде”», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Также Овчинский подчеркнул, что в Центре информирования по переселению или на портале mos.ru жильцы могут вызвать грузчиков и автомобиль для помощи в перевозке вещей.

Общая инструкция, которая поможет подготовиться к переезду, размещена на портале mos.ru. Там также можно узнать о необходимых документах. Жители могут настроить параметры переезда и увидеть сценарий своего переселения в зависимости от своей жизненной ситуации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.

