Овчинский: 5 объектов инфраструктуры возвели инвесторы в ЮВАО в 2024 году
Пять объектов социальной и коммерческой инфраструктуры общей площадью более 85 тысяч квадратных метров возвели инвесторы в ЮВАО в 2024 году. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Строительство подобных объектов позволяет открывать новые рабочие места для москвичей, создает комфортные условия для жизни горожан.
По словам Овчинского, самый крупный из пяти объектов — ТРЦ «Кузьминки Молл», находящийся в непосредственной близости от Волгоградского проспекта и станции метро «Кузьминки». Его площадь превышает 70 тысяч «квадратов».
Строительство торгового центра отвечало городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
Кроме того, в районе Люблино, а также в Нижегородском и Южнопортовом районах было построено три детских сада. Один из них передали столичной системе образования.
В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в 2024 году в Москве построили 158 объектов коммерческой, административно-деловой и социальной инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru