Овчинский: 44 нежилых помещения заняли социально-бытовые объекты в СЗАО
На первых этажах новостроек в Северо-Западном административном округе столицы, построенных по программе реновации, уже задействованы 44 нежилых помещения под размещение предприятий малого и среднего бизнеса и коммунальных служб. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.
Создание комфортной городской среды – одна из основных задач программы реновации, поэтому, по словам главы департамента, первые этажи новостроек по программе реновации делают нежилыми.
«На первых этажах новостроек по реновации открываются объекты социально-бытового назначения, в том числе магазины, кафе, пункты выдачи заказов, частные медицинские учреждения, а также досуговые и образовательные центры для горожан. В Северо-Западном административном округе под заселение уже передали 18 новостроек по программе реновации. На первых этажах в округе используются 44 нежилых помещения», – уточнил Овчинский.
Он также рассказал, что под размещение объектов розничной торговли и для управляющих компаний отведено по 11 нежилых помещений, для пунктов выдачи заказов и предприятий по оказанию услуг - по восемь, еще шесть помещений задействованы под кафе, объекты здравоохранения и другие предприятия.
В Москве в рамках программы реновации всего на первых этажах новостроек предусмотрено строительство около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано более 200 тысяч новых вакансий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.
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