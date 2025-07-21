Овчинский: 140 домов демонтировали по технологии «умного сноса» в Москве

В 2025 году в Москве в рамках программы реновации ветхого жилья в новые квартиры переехали около 8000 семей из 140 расселенных и снесенных домов. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Умный снос» – это применяемая в рамках программы реновации безопасная и экологичная технология демонтажа строений, которая помогает перерабатывать строительные отходы, максимально снижая вред для окружающей среды.

Так, отметил Овчинский, в Новомосковском административном округе было снесено 36 зданий, на юго-востоке Москвы — 23 дома, на востоке столицы — 19 строений. «На месте снесенных домов город формирует стартовые площадки для строительства новых жилых комплексов по стандартам реновации с просторными квартирами, благоустроенными дворами и сопутствующей инфраструктурой. Жители, ранее проживавшие в этих домах, уже отпраздновали новоселье в новых квартирах», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участники программы получили комфортное жилье с необходимым оборудованием и улучшенной отделкой, широкими коридорами и просторными кухнями, из-за чего метраж почти всегда больше прежнего.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за первое полугодие 2025 года. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства новых зданий отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

