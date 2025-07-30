Овчинский: 1,2 тысячи семей въехали в новые квартиры на юго-западе Москвы
Новоселье в новых квартирах по программе реновации отметили около 1,2 московских семей в Академическом районе столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Всего в Академическом районе Юго-Западного административного округа планируется расселить жителей 19 домов. Семьи 14 из них уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По его словам, сейчас еще четыре дома находятся в процессе расселения. Овчинский рассказал, что уже переданы под заселение жилые комплексы на Новочеремушкинской улице и улице Дмитрия Ульянова, а также на улицах Кедрова и Шверника.
На первых этажах новостроек будут размещены социальные и коммерческие объекты. Территорию рядом с новыми домами благоустроили. Во дворах оборудовали детские и спортивные площадки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 10 тысяч москвичей начали переселение по реновации летом 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru