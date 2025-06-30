Овчинский: 11 старых домов расселили по программе реновации в Филевском Парке

В районе Филевский Парк на западе Москвы жителей 11 старых домов расселили в новые дома по программе реновации с готовой улучшенной отделкой, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



После сноса расселенных домов на их месте возведут новое жилье по программе реновации с инфраструктурой.



«Переселение жителей в районе Филевский Парк началось в 2021 году, когда под заселение передали новостройку в Береговом проезде. Всего по программе реновации в этом районе планируется расселить 35 зданий. Сегодня жители 11 домов завершили переезд в современные квартиры, соответствующие стандартам программы реновации и не требующие дополнительной отделки», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Он также напомнил, что москвичи могут воспользоваться сервисом «Помощь в переезде», который поможет удобно переселиться. Граждане могут вызвать грузчиков и автомобиль совершенно бесплатно.



Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации в августе 2017 года. По ней предусмотрено расселить 5176 домов.

