Открытый кадровый отбор пройдет в ОЭЗ «Технополис Москва»

15 сентября на площадке «Печатники» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» состоится мероприятие — открытый кадровый отбор. В нём примут участие свыше 30 ведущих российских компаний, специализирующихся на микроэлектронике, приборостроении и биотехнологиях: они представят соискателям доступные вакансии. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы системно расширяем возможности столичной промышленности. Сегодня на предприятиях особой экономической зоны “Технополис Москва” трудятся свыше 33 тысяч человек. Развитие высокотехнологичных производств и научного потенциала формирует постоянный спрос на новых специалистов», — отметил Ликсутов.

Инициатива «Открытый кадровый отбор» позволяет компаниям подобрать нужных сотрудников, а москвичам — найти подходящую работу.

Соискатели смогут лично пообщаться с HR‑специалистами компаний‑резидентов. В программе также предусмотрены мастер‑классы: эксперты расскажут, как грамотно презентовать себя и составить резюме. Отдельное внимание уделят студентам — им дадут сведения о возможностях пройти практику или стажировку на передовых предприятиях. Чтобы принять участие в отборе, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ОЭЗ «Технополис Москва».

В ОЭЗ «Технополис Москва» уже действует банк резюме — этот сервис упрощает подбор персонала: работодатели быстрее находят подходящих кандидатов, а соискатели — вакансии на инновационных производствах.

Продукция компаний‑резидентов ОЭЗ востребована по всей России — от Калининграда до Дальнего Востока. В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» исполнится 20 лет. За два десятилетия зона из площадки для запуска инноваций превратилась в важнейший промышленный хаб и точку притяжения для предприятий, обеспечивающих технологический суверенитет России. Сейчас на 10 территориях ОЭЗ общей площадью 430 гектаров размещены производства свыше 240 высокотехнологичных компаний.

