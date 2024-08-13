Открытая лекция «Налоги: просто о сложном» пройдет на форуме-фестивале «Москва 2030»
Какие существуют налоги, как получить налоговый вычет при покупке квартиры, какие льготы есть для владельцев недвижимости расскажут эксперты и финансовые блогеры на открытой лекции «Налоги: просто о сложном» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030. Лекция пройдет 15 августа в парке «Зарядье», сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.
По итогам 2023 года Москва стала лидером ввода жилья в многоквартирных домах и вошла в тройку регионов России по вводу жилья, поэтому тема имущественных налогов сегодня очень актуальна. На открытой лекции эксперты расскажут о всех существующих налогах, связанных с недвижимостью. Модератором встречи будет ведущая популярного подкаста «Дороже денег» Ксения Падерина.
Так, замруководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Дарья Мурченко расскажет о налоговых льготах для собственников апартаментов, о комфортных налоговых режимах для граждан, сдающих недвижимость, и развеет разные мифы из этой области. Налоговый консультант Ирма Гучуа в свою очередь объяснит все о налоговых вычетах при покупке квартиры.
Лекция состоится в малом амфитеатре парка «Зарядье» с 18:00 до 19:30. Вход свободный.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Камчатка и Чукотка частично остались без связи из-за аварии
- В России потушили 32 природных пожара на 4768 гектарах за сутки
- СМИ: В Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках для армии
- Смирнов: Власти не знают о судьбе двух тысяч человек в Курской области
- Грузовик «Прогресс МС-26» отчалил от МКС
- Теннисист Рублев проиграл в финале «Мастерса» в Монреале
- Стоимость нефти Brent впервые с конца июля превысила $82 за баррель
- ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над тремя регионами России
- Вице-премьер Сербии опроверг сообщения о поставках оружия Киеву
- Встречный бой ВС РФ против украинских бронемашин в Курской области попал на видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru