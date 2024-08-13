Открытая лекция «Налоги: просто о сложном» пройдет на форуме-фестивале «Москва 2030»

Какие существуют налоги, как получить налоговый вычет при покупке квартиры, какие льготы есть для владельцев недвижимости расскажут эксперты и финансовые блогеры на открытой лекции «Налоги: просто о сложном» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030. Лекция пройдет 15 августа в парке «Зарядье», сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.



По итогам 2023 года Москва стала лидером ввода жилья в многоквартирных домах и вошла в тройку регионов России по вводу жилья, поэтому тема имущественных налогов сегодня очень актуальна. На открытой лекции эксперты расскажут о всех существующих налогах, связанных с недвижимостью. Модератором встречи будет ведущая популярного подкаста «Дороже денег» Ксения Падерина.



Так, замруководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Дарья Мурченко расскажет о налоговых льготах для собственников апартаментов, о комфортных налоговых режимах для граждан, сдающих недвижимость, и развеет разные мифы из этой области. Налоговый консультант Ирма Гучуа в свою очередь объяснит все о налоговых вычетах при покупке квартиры.



Лекция состоится в малом амфитеатре парка «Зарядье» с 18:00 до 19:30. Вход свободный.

