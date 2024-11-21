Отели Москвы оптимизируют работу с помощью нацпроекта «Производительность труда»

К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 18 столичных отелей, благодаря этому они оптимизируют бизнес-процессы. У семи участников по завершении активной фазы эффективность работы повысилась более чем на 40%, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, московские гостиницы участвуют в нацпроекте с весны 2024 года. Помимо повышения эффективности бизнес-процессов, выполнение работ ускорилось на 29%, а излишние запасы продуктов и расходных материалов снизились почти на 40%.

В частности, срок сервисного обслуживания номеров сети апарт-отелей YE’S сократился на 20%, в «Аэротеле Домодедово» улучшился процесс организации шведского стола, а в пятизвездочном бизнес-отеле «МонАрх» оптимизировали процесс снабжения кухни продуктами с коротким сроком хранения. Внедрение бережливых технологий отели продолжат самостоятельно в течение ближайших двух с половиной лет.

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя столичного Комитета по туризму Евгения Козлова, Москва привлекает туристов богатой историей, развитой инфраструктурой и разнообразными фестивалями, не менее важную роль играет и качество услуг в отелях. Ожидается, что к 2030 году объем турпотока в столицу достигнет 52 млн человек, отметил он. Это станет новым вызовом для столичных отелей.

Сферу туризма включили в нацпроект «Производительность труда» в октябре 2023 года. Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, всего за 2,5 года в нацпроекте приняли участие 419 столичных предприятий.

