Отделку пассажирской зоны завершили в восточном вестибюле станции «Каширская» БКЛ

Строители смонтировали освещение и уложили гранитный камень в пассажирской зоне восточного вестибюля станции метро «Каширская» (БКЛ) Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

По его словам, по итогам работ первоначальный архитектурный облик вестибюля останется прежним. Рабочие используют гипсовую штукатурку, белый мрамор и светло-серый гранит. Пространство пассажирской зоны освещены светодиодными энергосберегающими светильниками.

Кроме того, рабочие заканчивают монтаж оборудования и инженерных сетей.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков отметил, что строители завершили технические испытания и обкатку наклонных подъемных механизмов для маломобильных пассажиров грузоподъемностью до 225 кг, а также эскалаторов.

Работы в вестибюле были начаты в апреле 2023 года.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро.

О возведении двухэтажного спорткомплекса на улице Алтайской (район Гольяново, ВАО) также заявил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, на объекте полностью закончены внутренняя отделка и фасадные работы, строительство приближается к завершению.

