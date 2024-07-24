Организаторы продлили прием заявок на участие в премии «Финкор» до 10 сентября

Организаторы Национальной премии «Финкор» продлили прием заявок до 10 сентября. Кроме представителей СМИ, редакций радио- и телепередач и блогеров, отправить свои работы могут и студенты профильных вузов (для них создали номинацию «Лучшая студенческая работа»).

В качестве заявки принимаются интервью, статьи, записи радиопередач, подкастов и телеэфиров, а также репортажи на тему экономики и финансов, опубликованные в СМИ, в интернете или Telegram-каналах с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. В одну номинацию можно подавать неограниченное число материалов — как целый проект, так и отдельный эфир.

По словам замглавы Минфина России Павла Кадочникова, премия ежегодно собирает лучшие работы, посвященные финансам и экономике. Всего за два года было прислано свыше 600 работ из почти 100 СМИ. Он также объяснил введение специальной номинации для молодежи желанием приобщить к финансовому просвещению как можно больше людей.

В свою очередь заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева назвала финансовую и экономическую журналистику одним из самых сложных и востребованных направлений профессии. По ее словам, основная задача премии — выявление лучших практик в этом направлении и повышение интереса к профильным темам.

Лауреатов наградят осенью, в рамках VIII Московского финансового форума.

Премия была учреждена Минфином России и правительством Москвы в 2022 году.

