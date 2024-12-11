Оператор реорганизует четыре участка в Можайском районе Москвы по программе КРТ

Назначенный городом оператор планирует провести реорганизацию четырех неэффективно используемых участков в Можайском районе на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Четыре участка по адресам: Можайское шоссе, владения 5, 13, 25, 43, общей площадью 3,16 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. В течение пяти лет назначенный столицей оператор КРТ возведет на них современные жилые комплексы, в которые смогут переехать участники программы реновации», – отметил Ефимов.

Участки располагаются вдоль Можайского шоссе, около станций «Кунцевская», «Сетунь» и «Рабочий Поселок» первого Московского центрального диаметра. По словам Ефимова, инвестиции в реализацию проекта составят около 29 миллиардов рублей. В итоге будет создано свыше 300 рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на реорганизованных участках планируется построить жилье по программе реновации и для других нужд города. Общая площадь новых домов будет превышать 83,7 тысячи квадратных метров. Прилегающую к новостройкам территорию благоустроят и озеленят.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, общая площадь возведенного жилья по реновации составит порядка 51,9 тысячи квадратных метров. Благодаря возведению новостроек по реновации на реорганизуемых участках 1,9 тысячи жителей смогут переселиться в новые квартиры с готовой отделкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день в Москве по программе комплексного развития территорий реорганизуют еще семь участков общей площадью 6,19 гектара.

