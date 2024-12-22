Около городского вокзала Лианозово появится диспетчерская
Неподалеку от городского вокзала Лианозово появится диспетчерская для обслуживания наземного городского транспорта., рассказал глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
По его словам, специалисты уже завершили разработку котлована будущего здания диспетчерской, которая расположится около Лианозово, в состав которого входят одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии метро и первого Московского центрального диаметра (МЦД). Сейчас строители приступили к устройству монолитных конструкций стен подземной части здания.
«Работы развернуты вдоль Дубнинской улицы на площади 1,3 тысячи квадратных метров, площадь самого объекта составит около 500 квадратных метров. Расширение создаваемой инфраструктуры приводит к увеличению штата сотрудников обслуживающих служб, а новое здание диспетчерской позволит обеспечить для них комфортные условия труда», – отметил Десятков.
Планируется, что здание диспетчерской будет одноэтажным с дополнительным подземным этажом. Внутри расположатся кладовая, служебные комнаты, душевые и санузлы.
Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, ведомство контролирует весь строительный цикл объекта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства второго вестибюля станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро.
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