Около 3,5 тысячи работ молодых художников продано на городской выставке в Москве

Около 3,5 тысячи арт-объектов продали за первые недели работы выставки работ молодых художников «Искусство рядом» на Никитском бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

На стендах вдоль бульвара свои предметы искусства выставляют свыше 2,5 тысячи художников, понравившиеся работы можно приобрести. За первые недели работы арт-маркета были куплены 162 картины, 300 предметов декоративно-прикладного искусства, три тысячи открыток и гравюр. Выставка и арт-маркет «Искусство рядом» будут работать ежедневно до 8 сентября.

На Никитском бульваре можно не только купить арт-объекты и различные изделия, но и принять участие в мастер-классах и пленэрах. Так, гостей познакомят с разнообразными техниками живописи, азами каллиграфии, приемами изготовления декоративных предметов. Кроме того, сами художники создают свои произведения на глазах у зрителей: например, Федор Лодкин пишет натюрморты и индустриальные пейзажи, также мастера рисуют шаржи всех желающих.

В организации выставки участвовало объединение «Выставочные залы Москвы», в которое входят свыше 20 столичных галерей. Многие представленные на Никитском бульваре работы ранее размещались в арт-пространствах ассоциации.

