Офисный центр появится в столичном районе Хорошево-Мневники
Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков рассказал о согласовании проекта возведения административно-делового комплекса на 3-ем Силикатном проезде.
По его словам, новый офисный центр будет состоять из двух корпусов высотой 14 и 43 этажа.
«Их объединит двухэтажный стилобат и трехуровневый подземный паркинг на 400 машино-мест», – отметил Щербаков.
На первом этаже разместятся ресепшен, фуд-корт, кафетерии и магазины. На втором этаже – ресторан, буфет, коворкинг, конференц-зал и терраса. С третьего этажа и выше в обоих зданиях будут офисы, в которых можно будет организовать более 5,3 тысячи рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru