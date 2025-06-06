Офисный центр появится в столичном районе Хорошево-Мневники

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков рассказал о согласовании проекта возведения административно-делового комплекса на 3-ем Силикатном проезде.

По его словам, новый офисный центр будет состоять из двух корпусов высотой 14 и 43 этажа.

«Их объединит двухэтажный стилобат и трехуровневый подземный паркинг на 400 машино-мест», – отметил Щербаков.

На первом этаже разместятся ресепшен, фуд-корт, кафетерии и магазины. На втором этаже – ресторан, буфет, коворкинг, конференц-зал и терраса. С третьего этажа и выше в обоих зданиях будут офисы, в которых можно будет организовать более 5,3 тысячи рабочих мест.

