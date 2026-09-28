ОЭЗ «Технополис Москва» увеличила число сотрудников до 34 тысяч
К концу второго квартала 2026 года в особой экономической зоне «Технополис Москва» число рабочих мест для специалистов высокой квалификации перешагнуло отметку в 34 тысячи. При этом на долю резидентов ОЭЗ приходится 26,6 тысячи таких мест. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие инновационных и наукоемких производств. В ОЭЗ “Технополис Москва” для них созданы все условия: от налоговых преференций до развитой промышленной инфраструктуры и качественной экосистемы для бизнеса», — указал Ликсутов.
По его словам, эти меры приносят заметный эффект: в первые шесть месяцев 2026 года резиденты ОЭЗ создали на 30% больше рабочих мест по сравнению с тем же периодом 2025 года. Благодаря этому численность высококвалифицированных сотрудников в зоне увеличилась примерно на 2,5 тысячи человек.
Компания «КИТ‑Монарх», которая выпускает крупногабаритные железобетонные модули для жилищного строительства, в первом полугодии трудоустроила 636 специалистов. Рост штата позволил предприятию кратно увеличить выпуск продукции. Ещё один участник ОЭЗ — Карачаровский механический завод — добавил 147 новых рабочих мест. Фармацевтическая компания «Велфарм‑М» в течение первых шести месяцев года увеличила коллектив на 131 сотрудника.
В 2026 году «Технополис Москва» празднует 20‑летие. Сейчас на 10 территориях ОЭЗ общей площадью 430 гектаров работают свыше 240 высокотехнологичных компаний. Среди ключевых сфер их деятельности — микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, информационные технологии и робототехника.
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