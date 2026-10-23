ОЭЗ «Технополис Москва» сохранила лидерство в Рейтинге устойчивого развития

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» второй год подряд возглавила Рейтинге устойчивого развития особых экономических зон России. Номинация разыгрывалась в четвертый раз, а итоги озвучили в ходе IV Международного форума ОЭЗ. Он проводился в столице в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Второй год подряд столичная особая экономическая зона подтверждает лидерство в рейтинге устойчивого развития. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает производства, которые снижают нагрузку на окружающую среду», — подчеркнул он.

По его словам, на площадках ОЭЗ внедряют энергоэффективные решения, современные системы очистки и фильтрации, сокращают потребление ресурсов и обеспечивают раздельный сбор и переработку отходов.

Рейтинг сформировала Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при активном участии Министерства экономического развития России. В 2026 году методология изменилась: количество индикаторов расширили с 70 до 101. Впервые в процедуру вошел отдельный раздел, посвященный решениям бизнеса. Все метрики поделены на четыре равноправных вектора — экология, социальная сфера, управление и устойчивое развитие резидентов. На каждый из них приходится по 25% итогового балла.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин указал, что для оценки особенно важно не только распределять места, но и находить классные управленческие решения, которые могут быть полезны другим экономическим зонам РФ. Он добавил, что лидерство ОЭЗ «Технополис Москва» — это свидетельство о способности сохранять высокие показатели в условиях расширения критериев рейтинга.

В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» отметила свой 20-летний юбилей со дня основания. За это время она прошла путь развития от площадки для старта инновационных проектов в ключевой центр российской промышленности и центр притяжения компаний, формирующих технологический суверенитет РФ. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га расположено производство более 250 высокотехнологичных предприятий, представляющих отрасли микроэлектроники, приборостроение, биомедицину, IT и робототехники.

Мэр столицы Сергей Собянин провозгласил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В повестке — свыше 25 событий для предпринимателей, учащихся, начинающих специалистов, горожан и гостей города. В Москве состоятся Московский инвестиционно-промышленный форум, День карьеры, церемония чествования трудовых династий, более 20 экскурсий на передовые высокотехнологичные производственные площадки, всероссийский хакатон и открытые просветительские лекции. Город также впервые принимает Международный форум особых экономических зон, гостями которого стали партнеры из стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.

