ОЭЗ «Технополис Москва» шестой год подряд признана лучшей в России
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» заняла первое место в X Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности среди площадок технико-внедренческого типа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Итоги были подведены на IV Международном форуме ОЭЗ, который проходит в столице в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума. Площадка возглавила рейтинг в шестой раз подряд.
«Это результат системной работы города: по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем пристальное внимание развитию площадки и создаем условия для локализации высокотехнологичных производств на ее территории. Сегодня общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ превышает 900 миллиардов рублей, и большую часть вложили сами резиденты. На 10 площадках работают свыше 250 инновационных компаний, которые выпускают продукцию, востребованную по всей стране — от микроэлектроники и медицинского оборудования до компонентов для промышленности и транспорта», — отметил Ликсутов.
Подготовкой списка занималась Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития РФ. В этом году оценку проводили по 44 показателям, включая условия для бизнеса, инфраструктуру, земельные ресурсы, информационную открытость и работу управляющих компаний.
Как отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, рейтинг помогает управляющим компаниям сравнивать свои показатели, находить пути для улучшения и перенимать успешные практики у других площадок. Он добавил, что стабильность результатов столичной ОЭЗ показательна, учитывая развитие площадок и изменение требований инвесторов.
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