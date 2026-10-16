ОЭЗ «Технополис Москва» расширит промышленную кооперацию со странами БРИКС+

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» организовала свыше 3,5 тысячи деловых встреч с потенциальными партнерами за 2026-й год. Площадка расширяет коммуникацию и углубляет связи с лидерами стран БРИКС+ для привлечения иностранных предпринимателей. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица создает максимально комфортные условия для привлечения прямых зарубежных инвестиций. Сегодня город предлагает инвесторам емкий рынок и готовую инфраструктуру ОЭЗ для запуска технологий, создания совместных предприятий и соинвестирования», — подчеркнул он.

По его словам, ОЭЗ приняла восемь иностранных делегаций за девять месяцев 2026 года, а среди особо важных моментов сотрудничества — микроэлектроника, фармацевтика, медицинское приборостроение и совместные проекты в сфере робототехники и электромобилестроения.

Предметные встречи были проведены с партнерами в Китае,ОАЭ, Саудовской Аравии и Индии. С начала года ОЭЗ подписала организовала более шести визитов в страны БРИКС+ и подписала ряд меморандумов. Резиденты также принимали участие в выставках Pharma MachTech LabNext Expo и «Иннопром. Индия», на полях которых были проведены свыше 200 переговоров. Международный трек стал базисом для крупных инвестиционных соглашений, которые планируется реализовать в ближайшие годы.

В 2026 году ОЭЗ «Технополис Москва» отметила свой 20-летний юбилей со дня основания. За это время она прошла путь развития от площадки для старта инновационных проектов в ключевой центр российской промышленности и центр притяжения компаний, формирующих технологический суверенитет РФ. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га расположено производство более 250 высокотехнологичных предприятий, представляющих отрасли микроэлектроники, приборостроение, биомедицину, IT и робототехники.

Мэр столицы Сергей Собянин провозгласил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В повестке — свыше 25 событий для предпринимателей, учащихся, начинающих специалистов, горожан и гостей города. В Москве состоятся Московский инвестиционно-промышленный форум, День карьеры, церемония чествования трудовых династий, более 20 экскурсий на передовые высокотехнологичные производственные площадки, всероссийский хакатон и открытые просветительские лекции.

