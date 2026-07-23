ОЭЗ «Технополис Москва» признана самой эффективной в России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» возглавила рейтинг Министерства экономического развития России среди ОЭЗ технико-внедренческого типа по итогам 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



По данным Минэкономразвития, площадка продемонстрировала стопроцентную эффективность, как за отчетный период, так и в целом за все время своего существования.



«Столичная ОЭЗ также стала единственной особой экономической зоной технико-внедренческого типа, достигшей максимума одновременно в годовом и накопленном показателях», — подчеркнул Ликсутов.



Он добавил, что в прошлом году инвестиции в развитие площадки составили 493 миллиарда рублей.



«Каждый рубль государственных вложений в инфраструктуру ОЭЗ привлек почти семь рублей частных инвестиций. А в 2025 году это соотношение составило один к 8,6», — прокомментировал Святослав Сорокин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, отвечающий за региональное развитие.



По его словам, осуществляется постоянное совершенствование инфраструктуры ОЭЗ и рост ее загруженности.



Высокая оценка столичной ОЭЗ обусловлена максимальными результатами по всем пяти ключевым направлениям: операционная деятельность резидентов, бюджетная эффективность, управленческие процессы, качество планирования и вклад в достижение национальных целей.



Ведомство проанализировало 53 действующие ОЭЗ, из которых семь относятся к технико-внедренческому типу. В 2025 году на всех экономических зонах было зарегистрировано 60 новых участников, при этом 20 из них выбрали для размещения «Технополис Москва». В настоящее время на территории «Технополис Москва» сосредоточено более 240 производств, выпускающих лекарства, медицинское оборудование, микроэлектронику, фотонику и другую важную продукцию. Из них 129 имеют статус резидента.

