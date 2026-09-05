ОЭЗ «Технополис Москва» присоединилась к празднованию Дня города

Столичная особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» подготовила свои площадки к 879-летию города и организовала праздничные мероприятия для коллектива, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В этом году столица отмечает свое 879-летие. К празднованию присоединилась особая экономическая зона «Технополис Москва»: в честь Дня города на ее территории прошли акции для сотрудников. Сегодня на площадках ОЭЗ трудятся более 33 тысяч человек. Здесь работают предприятия в сфере микроэлектроники, фармацевтики, приборостроения и ИТ», — добавил заммэра.

В рамках подготовки к торжеству въезды и офисные здания ОЭЗ украсили флагами с городской символикой, а на мультимедийных экранах в «Печатниках», «Алабушеве» и «Рудневе» запустили трансляцию цифровых открыток. Кроме того, в пятницу, 4 сентября, для персонала стартовал тематический квиз, посвященный истории и культуре Москвы.

Главным событием на территории «Алабушево» стало открытие нового общественного пространства для жителей Зеленограда — сквера фармацевтики, центральным арт-объектом которого послужил фонтан, выполненный в форме чаши Петри. Там же развернулась экспозиция «Техногены: по стопам семьи», посвященная трудовым династиям высокотехнологичных производств.

В 2026 году «Технополис Москва» отмечает свое 20-летие. За этот период проект вырос из локальной инновационной площадки в крупнейший индустриальный узел страны. Сейчас ОЭЗ объединяет десять площадок и более 240 передовых компаний, специализирующихся на робототехнике, биомедицине, ИТ, микроэлектронике и приборостроении.

