ОЭЗ «Технополис Москва» и белорусская СЭЗ «Брест» подписали соглашение о сотрудничестве

Особая экономическая зона «Технополис Москва» и свободная экономическая зона «Брест» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют развивать совместные производства в микроэлектронике и приборостроении, а также помогать предприятиям находить деловых партнеров.

Документ подписали на IV Международном форуме особых экономических зон, который проходит в рамках II Московского инвестиционно-промышленного форума. По словам гендиректора «Технополиса Москва» Геннадия Дегтева, сотрудничество предполагает создание сквозных технологических цепочек, обмен опытом управления особыми экономическими режимами, проведение выставок, бизнес-миссий и семинаров. По словам Дегтева, это должно помочь компаниям расширить рынки сбыта, найти поставщиков и ускорить разработку новых технологий.

Соглашение также предусматривает обмен информацией об изменениях законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и перспективных направлениях рынка. Стороны намерены поддерживать малый и средний бизнес и содействовать поиску деловых партнеров. Руководители площадок намерены регулярно согласовывать планы совместных мероприятий.

Предприятия «Технополиса Москва» уже сотрудничают с белорусскими компаниями. В частности, совместно с компанией «Планар» был создан первый российский фотолитограф с топологией 350 нанометров для производства микроэлектронных изделий. Резиденты московской ОЭЗ также поставляют в Белоруссию композитные и медицинские изделия, лекарства, высокотехнологичное оборудование и электронные компоненты.

Соглашение заключено в рамках мероприятий, приуроченных к месяцу московской промышленности, который Сергей Собянин объявил в октябре 2026 года. В программу вошли более 25 мероприятий для представителей бизнеса, студентов, молодых специалистов, жителей и гостей столицы. В октябре Москва также принимает Международный форум особых экономических зон с участием представителей стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.

