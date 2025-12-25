«Однушки» пользуются самым большим спросом на северо-западе Москвы
Наибольший интерес у покупателей новостроек вызывают однокомнатные квартиры. Они составили 37% от продаж в строящемся жилом районе ÁLIA (Покровское-Стрешнево), сообщили аналитики компании Asterus.
Застройщик реализовал 24 тысячи кв м недвижимости в локации. Всего москвичи купили почти 500 квартир, что оказалось больше на 39% по сравнению с 2024 годом. Совокупная доля проданных «однушек» и «двушек» составила 73%.
Аналитики отмечают, что рост продаж связан с двумя факторами: активным спросом на компактное жилье и расширением доли премиальной недвижимости. Почти половина денежного объема от всех сделок пришлась на элитный квартал ÁLIA ALIVE, где в том числе был реализован лот площадью в 113 кв м стоимостью свыше 73 миллионов рублей, уточнили в компании.
Девелопер продолжает развитие жилого района ÁLIA. Проект предусматривает, что все владельцы недвижимости могут найти баланс между рабочим временем, досугом и нуждами детей, не покидая пределы района. В рамках этой концепции уже введено в эксплуатацию 532,6 тысячи кв м жилья, а также коммерческой и социальной инфраструктуры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Лучше поднять зарплату»: Статус неприкосновенности не повысит престиж педагогов
- Россиян предостерегли от встречи Нового года в копытах и масках коней
- Новая война на Ближнем Востоке? Зачем Нетаньяху атаковал Ливан
- Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в истории
- Рубины и гранаты: Какие украшения надеть в новогоднюю ночь
- Хоть в спортивном костюме: В чем встречать Новый год
- Психолог раскрыл, почему новогодние праздники не избавят от выгорания
- «Рост на 28%»: Россияне полюбили цветные драгоценные камни
- Путин предложил создать рейтинг 100 худших учреждений образования
- Как Россия ответит на попытку Польши захватить здание консульства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru