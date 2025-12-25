«Однушки» пользуются самым большим спросом на северо-западе Москвы

Наибольший интерес у покупателей новостроек вызывают однокомнатные квартиры. Они составили 37% от продаж в строящемся жилом районе ÁLIA (Покровское-Стрешнево), сообщили аналитики компании Asterus.

Застройщик реализовал 24 тысячи кв м недвижимости в локации. Всего москвичи купили почти 500 квартир, что оказалось больше на 39% по сравнению с 2024 годом. Совокупная доля проданных «однушек» и «двушек» составила 73%.

Аналитики отмечают, что рост продаж связан с двумя факторами: активным спросом на компактное жилье и расширением доли премиальной недвижимости. Почти половина денежного объема от всех сделок пришлась на элитный квартал ÁLIA ALIVE, где в том числе был реализован лот площадью в 113 кв м стоимостью свыше 73 миллионов рублей, уточнили в компании.

Девелопер продолжает развитие жилого района ÁLIA. Проект предусматривает, что все владельцы недвижимости могут найти баланс между рабочим временем, досугом и нуждами детей, не покидая пределы района. В рамках этой концепции уже введено в эксплуатацию 532,6 тысячи кв м жилья, а также коммерческой и социальной инфраструктуры.

