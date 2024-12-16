Одно из зданий ансамбля жилых домов Наркомата связи на проспекте Мира отремонтируют
Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, дом 11, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Семиэтажный дом с техническим этажом и подвалом был построен в 1945 году. Это здание является объектом культурного наследия.
Согласно проекту, в квартирах и подъездах проведут восстановительные работы в местах замены инженерных коммуникаций. Кроме того, во всех пяти подъездах проведут отделочные работы. Фасад очистят от старой краски и загрязнений и заново покрасят. В здании также отремонтируют отдельные участки плит перекрытия над подвалом и само подвальное помещение.
Как отметили в мэрии, сохранение домов-памятников является важной задачей для города, так как каждый такой обновленный дом представляет собой живую страницу истории Москвы. При проведении ремонта специалисты используют современные технологии и подходы, что позволяет существенно сократить время выполнения работ, произвести их качественно и на высоком уровне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru