Общественный штаб: Второй день выборов начался штатно

Второй день выборов в Мосгордуму начался штатно. Об этом говорится в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Стартовал второй день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино», - сообщил источник.

В столице вновь открылись избирательные участки, общественный штаб и наблюдательная комиссия также продолжают свою работу.

При этом отмечается, что онлайн-голосование по ссылке elec.mos.ru длилось всю ночь.

До этого сообщалось, что в первый день голосования 6 сентября большинство избирателей отдали свои голоса онлайн.