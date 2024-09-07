Общественный штаб: Второй день выборов начался штатно
Второй день выборов в Мосгордуму начался штатно. Об этом говорится в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
«Стартовал второй день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино», - сообщил источник.
В столице вновь открылись избирательные участки, общественный штаб и наблюдательная комиссия также продолжают свою работу.
При этом отмечается, что онлайн-голосование по ссылке elec.mos.ru длилось всю ночь.
До этого сообщалось, что в первый день голосования 6 сентября большинство избирателей отдали свои голоса онлайн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: США не избежать гражданской войны
- ФИПИ: В ЕГЭ по истории школьники не сделали ошибки в вопросе про СВО
- СМИ: Сборная РФ не сможет оперативно вернуться после отмены игры с Таиландом
- МВД: Обычно при сдаче на права не включают поворотник и нарушают разметку
- В Петербурге начались съемки третьего сезона «Метода»
- СМИ: В Константиновке ликвидировали 50 французских наемников
- В Москве с начала выборов депутатов отразили 150 кибератак
- РФС сообщил от отмене товарищеского матча сборных России и Таиланда
- На юге Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
- В одном районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за последствий падения дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru