Общественный штаб: Начался последний день голосования на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино
В столичном регионе стартовал последний день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, ТиНАО и Куркино. Об этом говорится в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
«8 сентября все избирательные участки снова открыты. Онлайн-голосование продолжалось всю ночь», - рассказали в штабе.
Отмечается, что еще не проголосовавшие москвичи смогут отдать свои голоса онлайн на портале elec.mos.ru или на избирательных участках до 20:00 часов вечера.
При этом в штабе добавили, что, если избиратели по уважительной причине не успели подать заявку на голосование с помощью бумажного бюллетеня, им могут предоставить такую возможность по решению избирательной комиссии.
В 2024 году выборы в Мосгордуму проходят с 6 по 8 сентября.
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