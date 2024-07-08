Обрабатывающие заводы Москвы вложили в экономику столицы 63 млрд рублей

Обрабатывающие предприятия Москвы привнесли в столичную экономику порядка 63 млрд рублей с января по март 2024 года. Это почти в два раза превышает показатель первого квартала 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, Москва оказывает системную поддержку промышленности согласно распоряжению мэра. Удвоение финансовых показателей стало возможным благодаря созданию благоприятного инвестиционного климата, подчеркнул он.

Так, Москва предоставляет промышленным предприятиям широкий спектр мер поддержки и антикризисных инструментов: займы и субсидии на льготных условиях, присвоение специальных статусов инвестпроектам, поддержка заводов, ориентированных на экспорт продукции, и так далее.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что в первом квартале текущего года Москва заключила с инвесторами четыре офсетных контракта. В соответствии с ними в городе должны появиться предприятия по изготовлению лекарств, медицинских изделий и элементов благоустройства, также заключен первый офсет на услуги. Министр добавил, что каждый год в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий.

Механизмы поддержки промышленности также обсудят на выставке «Иннопром-2024», которая открылась 8 июля в Екатеринбурге.

Кроме того, Москва в шестой раз подряд заняла первое место в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Суммарный объем инвестиций в столичную экономику составил порядка 6,8 трлн рублей в 2023 году.

