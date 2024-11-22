Оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос в 2,4 раза за год

Оборот высокотехнологичных производств Москвы за первые девять месяцев 2024 года составил почти 854 миллиарда рублей, в 2,4 раза превысив показатели аналогичного периода 2023 года. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Активная поддержка города способствует тому, что компании разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, которые пользуются спросом у предприятий большинства сфер экономики Москвы: на производстве, в электроэнергетике, информационной безопасности и многих других», - сообщила она.

По словам Багреевой, более половины оборота или 439 миллиардов рублей, обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования. Еще 16,4% или 140 миллиардов рублей занимают компании, которые специализируются на выпуске контрольно-измерительных и навигационных приборов и часов. Помимо прочего 11,6%, или 99,4 миллиарда рублей, приходится на производителей элементов электронной аппаратуры и печатных схем, 9,3%, или 80 миллиардов рублей – коммуникационного оборудования.

По итогам трех кварталов 2024 года главными драйверами развития отрасли стали малые предприятия, чей оборот за девять месяцев составил 357,3 миллиарда рублей.

Уточняется, что доля производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в общем обороте обрабатывающих производств столицы без учета нефтегазового сектора в первые девять месяцев года составила 16,5%.

В общей сложности на Москву приходится 35,2% оборота производителей компьютеров, электронных и оптических изделий страны. Как сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, выпуском компьютеров, оптики и электроники в Москве занимаются около 370 промышленных предприятий.

«Только по итогам трех кварталов 2024 года высокотехнологичные предприятия столицы увеличили производство на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – добавил он.

Меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства, реализуются по поручению мэра города Сергея Собянина.

Промышленным предприятиям столицы доступен ряд льгот, включая льготные инвестиционные кредиты и займы, предоставление земельных участков под строительство производств за один рубль в год, а также инструменты национального проекта «Производительность труда».

