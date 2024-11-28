Оборот сферы услуг населению Москвы вырос на 5,5% в сопоставимых ценах

В Москве объем платных услуг за девять месяцев 2024 года врос на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил почти 3 триллиона рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, в Москве эта сфера активно развивается за счет внедрения цифровизации и повышенного спроса в туристической и смежных с ней отраслях.

«Наибольший прирост показали услуги специализированных коллективных средств размещения – это санатории, пансионаты, базы отдыха: их оборот составил почти 15 миллиардов рублей, увеличившись на 32,3% относительно девяти месяцев 2023 года», – отметила заместитель мэра.

Среди лидеров по приросту прибыли и онлайн-кинотеатры, подписки на игровые платформы, музыкальные сайты. Их оборот за девять месяцев взлетел почти на 23% – до 249 миллиардов рублей. В тройку лидеров вошли также учреждения культуры, увеличившие выручку почти на 15% – до 61,2 миллиарда рублей.

Далее следуют спортивные организации с ростом оборота на 10,4% и гостиничный бизнес с результатом – 10% ровно.

Столичная сфера бытовых услуг нарастила оборот на 8,7%. При этом, почти 25% от всей этой суммы пришлась на каршеринг. Его выручка выросла в 2024 году на 22,6%, составив 44,4 миллиарда рублей.

