Оборот розничной торговли Москвы вырос на 6,5% в январе-сентябре

Оборот розничной торговли в столице за первые десять месяцев 2024 года превысил 5,3 триллиона рублей, увеличившись на 6,5 процента год в сравнении с тем же периодом прошлого года. Рост обеспечил главным образом непродовольственный сектор, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Его обороты увеличились на 11,1 процента и составили 2,7 триллиона рублей. Наибольший рост показали магазины, торгующие косметикой и парфюмерией, одеждой, ювелирными изделиями и спортивными товарами», - отметила заммэра.

Потребительская активность в Москве остается высокой, а торговые сети и производители адаптировались к новым реалиям. Были налажены поставки по альтернативным маршрутам, иностранные позиции заместили аналогами отечественного производства или продукцией из дружественных стран.

Оборот продовольственных товаров вырос на 2,2 процента, до 2,6 триллиона рублей, заявила Багреева.

Посещаемость торговых центров столицы за девять месяцев выросла на 2,4 процента. Увеличение трафика в текущем году обеспечивают как правило торговые центры малых форматов.

