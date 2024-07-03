Оборот промобработки Москвы вырос на 18% за четыре месяца

Оборот обрабатывающей промышленности российской столицы за первые четыре месяца текущего года на 18% превысил значение того же периода 2023 года в сопоставимых ценах. Показатель составил 2,3 триллиона рублей, сообщила вице-мэр Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

В статистику не включён нефтегазовый сектор. Как уточнила Багреева, почти четверть из этого объема – 555 миллиардов рублей – пришлось на производителей высокотехнологичной продукции – оптики, электроники, высокоточных устройств.

«Обрабатывающая промышленность выступает одним из «локомотивов» экономики столицы. Производственный сектор на подъёме является источником инновационной активности, создает высококвалифицированные рабочие места, формирует устойчивый спрос на бизнес-услуги. Кроме того, он обеспечивает экономическую безопасность за счёт поставок отечественной продукции на внутренний рынок», - отметила глава департамента.

Пищевая промышленность также занимает одну из ведущих позиций в обороте предприятий обработки. Она обеспечила почти 11% общего оборота отрасли с показателем 254,8 миллиарда рублей. Вклад фармацевтической промышленности составил 152,9 миллиарда рублей, или 6,6%.

Москва в общей сложности обеспечивает почти 11% оборота обрабатывающей промышленности всей России без учета нефтегазового сектора. При этом в столице значительный вклад в развитие обрабатывающей промышленности вносит малый бизнес. Такие предприятия нарастили оборот за январь – апрель более чем в два раза к тому же периоду 2023 года. Показатель достиг 846,8 миллиарда рублей.

Успехи московских промышленников в немалой степени обусловлены системными мерами поддержки со стороны города и сформированному комфортному инвестиционному климату.

