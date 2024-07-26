Оборот производителей одежды и текстиля в Москве вырос почти в 1,5 раза

Оборот столичных компаний, выпускающих текстильную продукцию и одежду, по итогам первых пяти месяцев 2024 года составил 80,9 миллиарда рублей, что на 47,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, тем самым столичные предприятия текстильной промышленности успешно справились с замещением продукции, ушедших с российского рынка, западных компаний.

«По итогам первых пяти месяцев 2024 года предприятия этой отрасли заработали почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее», - подчеркнула заместитель мэра.

При этом оборот малых предприятий, работающих в этой сфере, вырос на 75,3% и достиг 37 миллиардов рублей. Их доля в обороте отрасли увеличилась более чем на семь процентных пунктов и составила 45,7%.

Багреева также добавила, что с января по май этого года столичные производители одежды и текстиля заработали 43,9 миллиарда рублей, что на 30,7% больше того же периода прошлого года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние пять лет производство одежды в Москве выросло в 62,4 раза.

