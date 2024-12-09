Оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,4% за год
Оборот пищевой промышленности Москвы за первые девять месяцев текущего года достиг 582,2 млрд рублей, это на 10,4% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По ее словам, высокий спрос характерен не только для ретейла, но и для общественного питания. Наибольшая доля в обороте приходится на мясокомбинаты (125,8 млрд рублей), на заводы по производству хлебобулочных и мучных изделий (82,8 млрд рублей) и на производителей молочной продукции (82,4 млрд рублей).
При этом доля пищевой промышленности в общем обороте составила за девять месяцев 11,2% (6,1% общероссийского оборота пищевой промышленности приходится на Москву).
Лидерами роста стали предприятия, выпускающие масложировую продукцию, мукомольные заводы и производители напитков. На крупные и средние предприятия приходится порядка 82% оборота, их выручка выросла за год на 11,5%.
В свою очередь заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов указал на то, что производителям продуктов питания оказывается всесторонняя помощь со стороны городских властей по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Он добавил, что в Москве изготовлено за отчетный период вдвое больше рыбных изделий, производство мясных изделий выросло более чем на 8%, молочной продукции — почти на 9%, хлебобулочных и кондитерских изделий — на 6%. Объем отгрузки составил около 535 млрд рублей, это почти на 18% больше, чем в январе-сентябре 2023 года.
Ранее Собянин отметил, что столичные предприятиям пищевой промышленности получают свыше 20 системных мер поддержки, в частности, инвесткредиты на развитие производства, налоговые преференции и льготы на аренду земли.
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